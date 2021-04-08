散熱模組零件供應商安力國際（5223）3月合併營收為1.8億元，較去年同期成長約67％，首季合併營收為5.86億元，較去年同期成長約128％，兩者表現皆為歷年同期最佳。

安力國際首季營收看增，其中非電腦產品比重提升至21％是原因之一，其中伺服器散熱零件出貨暢旺，經結算光今年首季出貨金額達1,900萬元，約佔整體營收的3％，法人指出，雲端服務需求增加將持續帶動伺服器出貨成長，其中又以北美四大資料中心業者包含亞馬遜Amazon、谷歌Google、臉書Facebook、微軟Microsoft最具動能，前述四大業者安力-KY就囊括其三，且伺服器與一般消費電子產品不同，通常會延續較長時間，全球伺服器出貨量及台廠相關營收可望同步增長。另外遊戲機散熱零件，今年首季出貨也高達6,400萬元，佔整體營收也同步提升至11％。

至於電腦產品比重約為78％，其中非蘋系列筆電今年首季出貨2.39億元佔整體營收提升至40％，較去年同期成長110％。而美系筆電大廠今年首季出貨金達2.15億元佔整體營收37％，較去年同期成長87％。顯見宅經濟仍未退燒。

安力-KY主要產品為散熱零組件，是電子產品整體系統能夠運行順利的關鍵。散熱模組包含主動式散熱零件與被動式散熱零件，風扇為主動式，其餘大多為被動式，安力-KY是少數兩種模式的散熱零件皆有生產的廠商，法人指出，過往散熱產品技術以主被動混合式熱管理方案為主，現行設計逐漸走向輕薄短小並多功能化的趨勢下，使得產品所運用的材料以及技術更為講究，必須搭配客製化散熱裝置方可有效降溫，這也是安力-KY的強項。

(工商 )