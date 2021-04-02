韓國統計局2日公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.5％，高於市場平均預期的年增1.35％，年增幅度高於2月的1.1％，創去年1月來最大增幅。主要是石油與農產品價格走高，導致物價上揚所致。

3月食物與非酒精類飲料價格年增8.4％，雖然低於2月的年增9.7％，但卻是3月各消費項目中年增幅最大。3月運輸費用從2月的年跌2％轉為年增2％，是升幅第二大項目。3月居住與公共事業的費用年增0.4％，高於2月的年增0.1％。

若跟前一個月相較，3月CPI月增0.1％，高於市場預估的月跌0.1％，但低於2月的月增0.5％。

至於扣除能源與食物等價格波動項目後的核心CPI年增0.6％，高於2月的年增0.3％。跟前一個月相較，3月核心CPI月增0.1％，月增幅跟2月一樣。

韓國央行總裁李柱烈在3月底估計，今年韓國通膨率會高於央行原先預測的年增1.3％，但仍然低於央行通膨目標水準2％。

(工商 )