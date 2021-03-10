這些便當配菜超難吃！漫畫家葉明軒在臉書分享12道難吃的台灣配菜，貼文吸引9千多人按讚，也被分享了近萬次，不少台灣網友看了直呼，這些便當菜真的難吃，根本不該被發明，但也有人看了認為，某些配菜其實是「天菜」，超級好吃的。

漫畫家葉明軒昨在臉書分享《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列，其中提到「難吃的便當配菜」，指出外國人在台灣待的時間夠久，已經吃遍各地著名美食，有幾餐想要體驗看看庶民吃的便當，那就要先了解一下幾項常見的台灣配菜。

漫畫家列12道難吃便當配菜，引起台人共鳴，被轉發近萬次。（圖／翻攝自葉明軒臉書）

從圖片中可見，葉明軒列出的「12道難吃的便當配菜」分別是螢光咖哩、三色豆、滷海帶蘿蔔、辣筍／桂竹筍、紅燒茄子、毛豆炒豆乾、豆枝／豆棗、紅蘿蔔炒蛋、電話線（海茸）、洋蔥炒蛋、辣菜脯和油菜。

葉明軒表示，吃到這些配菜覺得難吃，這絕對不是文化差異，它就是很難吃！也不用擔心說實話會傷害到台灣人的感情，而配菜難吃的店家通常都會強調主菜很好吃，試圖讓大家忽略配菜問題。

葉明軒指出，便當配菜做得超好吃的店家還是有，但真的是遇到賺到。「而台灣人待人誠懇、不愛自誇自吹、不會因為你說他們不好的地方就玻璃心，好吃不好吃老實說出來他們都很開心！」

貼文被分享近萬次，許多網友留言認同葉明軒，「最最最不喜歡『螢光咖哩』，因為一點都不像咖哩」、「這些便當菜根本台灣之恥」、「身爲外國人，第一次看到咖哩真的有被驚到，這顏色太猛了」、「無法接受辣菜脯是三格裡面之一，感覺很浪費錢」、「螢光咖哩跟三色豆真的很不應該發明出來」、「紅蘿蔔炒蛋也很不行」。

但也有網友覺得這12道配菜中，還是有好吃的料理，「是我胃口太好嗎？覺得這些都好吃欸」、「除了三色豆以外，其實都還好」、「有豆棗直接加100分，入圍我心中的米其林指南」、「公殺小，電話線超好吃的」、「茄子明明就很好吃，紅燒的更讚」、「除了螢光咖哩外，都蠻好吃的。」

《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列： 第一百七十八發～～～「難吃便當配菜」 外國人的你如果在台灣待的時間夠久，各地著名美食已經都吃過了，有幾餐想嘗試看看庶民在吃的便當的話，這裡介紹的一些台灣常見便當配菜您需要先了解一下…… 如果您覺得難... 由葉明軒發佈於 2021年3月8日 星期一

(中時新聞網)