新竹1名張姓商人在2019年與一位單親媽媽女友交往，隨後與女友及18歲女兒共住，某但張男卻一時興起，模仿日本A片偷拍系列，偷偷在浴室內裝設針孔，偷拍女友及女兒的洗澡及上廁所畫面，直到去年，女友的女兒向張男借平板電腦，發現存有自己和媽媽的偷拍影片，當下嚇得崩潰告知母親，母女倆最後聯手報警提告，張男事後雖賠償150萬元和解，但仍遭法官依妨害秘密罪判拘40日，緩刑2年。

根據判決書記載，張姓男子自民國108年5月至同年6月起至109年2月23日止，與一名單親媽媽交往後，與她的18歲女兒一同居住。但是張男卻心懷不軌，偷偷在2樓廁所天花板通風口，裝設針孔攝影機，偷拍女友和女兒上廁所影片。

女友的女兒於109年2月23日，向張男借用平板電腦時，赫然發現電腦內竟然儲存自己洗澡和上廁所的照片，立刻向媽媽告知，母女倆也嚇得向警方報案，警方獲報後前往張男住處，扣得筆記型電腦(acer)1台、手機(iphone)1支、運動型攝影機1臺(包括其內記憶卡)、光碟片1片、電腦硬碟1個、16G之記憶卡1張、iPAD平板電腦1臺。

經警方檢視後，發現還有光碟7片、浴室現場照片共8張、平板電腦內載有女友18歲女兒身體隱私部位影像之翻拍照片1張、攝影機內畫面擷取照片6張。

法官審理後認為，張男欠缺尊重他人隱私之觀念，更造成他人心理不適，所為可議，但考量張男始終坦承犯行，並與女友母女達成和解賠償150萬元，深具悔意，母女也同意給予緩刑，因此新竹地院則依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判拘40日、緩刑2年。

(中時新聞網)