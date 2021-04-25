嘉義六腳鄉規模3.5地震 最大震度雲林3級 11:292021/04/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義六腳鄉規模3.5地震 最大震度雲林3級。(翻攝自 氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時28分發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.1公里，震央位於嘉義縣政府北方4.6公里（位於嘉義縣六腳鄉），最大震度雲林縣3級。1100425 打牛結節疹疫苗 雲林3天內拚9成覆蓋率 廣達推廣科技教育計畫 估3年內擴及全台 (中央社) #地震 #嘉義縣 #六腳鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鳳梨銷路暢通 雲林農友別青採 04:102021/04/24 地方新聞 花蓮集團結婚搶手 今年辦2場 04:102021/04/23 地方新聞 五一連假國5仍會塞 高公局規劃交通管制 12:482021/04/23 生活 魚池鄉桐花綻放 音樂會祈雨 04:102021/04/25 地方新聞 嘉縣二手書店下鄉 一對一課輔清寒童 04:102021/04/25 焦點要聞 花蓮輔具中心增設鳳林據點 造福中區偏鄉身障者及高齡長輩 15:472021/04/23 寶島 五一連假國道5號仍會塞 避地雷路段 04:102021/04/24 生活新聞 永和警與臉書社團合作 關心偏鄉孩童 15:292021/04/23 社會 南港廠辦供給少 開價直追內科行情 01:182021/04/23 區域情報-台北 六福衝刺端午業績 首創整隻鴨腿入粽 11:362021/04/23 生活 南瑤宮彰化媽笨港進香回鑾 媽祖潦溪萬眾追隨徒步涉水 20:162021/04/24 生活 生活熱門新聞 石門水庫蓄水狂降0.66％ 網一看旁邊翡翠水庫數據傻了：是怎樣啦 - 生活 高雄人早上被雨聲吵醒 落淚：第一次下雨那麼感動 - 生活 日月潭又見178年前道光墓碑 居民近看愣：恐未遷葬 - 生活 輝瑞／BNT疫苗到手 我獲COVAX分配50萬劑 - 生活 南部降雨再升級！4地區大雨特報 曾文水庫精準降雨畫面曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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