根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時28分發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.1公里，震央位於嘉義縣政府北方4.6公里（位於嘉義縣六腳鄉），最大震度雲林縣3級。1100425

打牛結節疹疫苗 雲林3天內拚9成覆蓋率
廣達推廣科技教育計畫 估3年內擴及全台

(中央社)

#地震 #嘉義縣 #六腳鄉