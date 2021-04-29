地牛翻身 蘭嶼3分鐘連2震 23:392021/04/29 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣蘭嶼鄉29日晚上10點32分、35分發生規模4.6、4.8的2波地震，所幸並未傳出災情。（摘自中央氣象局官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣蘭嶼鄉29日晚上10點32分、35分發生規模4.6、4.8的2波地震，所幸並未傳出災情。（摘自中央氣象局官網） 地牛翻身！台東縣蘭嶼鄉29日晚上10點32分、35分發生規模4.6、4.8的2波地震，所幸並未傳出災情。根據中央氣象局資料顯示，兩波地震位於台灣東南部海域，最大震度蘭嶼4級、屏東縣鵝鑾鼻1級。民眾表示，在睡夢中感覺些許搖晃，於是查看手機發現有地震後，發文完打算倒頭繼續睡。 玄奘大學原創 66隻小牛 國際奔牛節吸晴 疫苗接種前3順位 5／3起開放「同住者」接種 (中時 ) #地牛翻身 #蘭嶼 #地震 #3分鐘 #連2震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維冠大樓29受災戶求償國賠2.7億遭駁回 3件都打輸 12:062021/04/29 社會 1分鐘讀財經》原物料股輪動 15檔接棒演出 08:232021/04/29 財經 《國際油價》樂觀情緒推助 原油期貨連2漲 09:442021/04/29 財經 TB挑戰巡迴賽信誼站 22歲好手2連冠 20:262021/04/29 體育 3分鐘2震！台東外海規模4.6、4.8地震 最大震度蘭嶼4級 22:452021/04/29 生活 A18高鐵特區地價創高 潤隆推基地規模最大地王案 16:422021/04/29 區域情報-桃園 捷運三鶯線串聯鶯歌老街 搭捷運步行2分鐘抵達 17:362021/04/29 區域情報-新北 屏東漁船擱淺小蘭嶼 海巡隊急援脫困 15:062021/04/29 社會 休妻牽手小三 她5年卻偷吃3次 人夫取暖反遭網洗臉：現世報 10:342021/04/29 社會 《美股》蘋果業績大噴發 所有產品連2季實現2位數增長 09:272021/04/29 財經 3生肖5／1起喜事伴左右 趕走霉運財運狂飆 10:352021/04/29 運勢 生活熱門新聞 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 案1112跑去跳舞4.5小時 網翻出當天舞場照片傻眼：全完了 - 生活 比華航機師還恐怖！他點這一例非同小可：陳時中恐要跌落神壇 - 生活 諾富特主管三度就診 三重診所緊急歇業 莊人祥：不會公布名稱 - 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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