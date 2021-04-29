台東縣蘭嶼鄉29日晚上10點32分、35分發生規模4.6、4.8的2波地震，所幸並未傳出災情。（摘自中央氣象局官網）

地牛翻身！台東縣蘭嶼鄉29日晚上10點32分、35分發生規模4.6、4.8的2波地震，所幸並未傳出災情。根據中央氣象局資料顯示，兩波地震位於台灣東南部海域，最大震度蘭嶼4級、屏東縣鵝鑾鼻1級。民眾表示，在睡夢中感覺些許搖晃，於是查看手機發現有地震後，發文完打算倒頭繼續睡。

(中時 )