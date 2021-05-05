高雄市1名7旬失智老翁日前趁家人出門上班期間獨自外出，疑似找不到路回家，呆坐於路邊2個小時，附近店家見老翁許久未離去，上前關心老翁，卻發現老翁無法表達順暢，員警接獲報案到場，以M-Police人臉辨識系統查證老翁的身分及住址，順利將老翁護送返家。

患有失智症的七旬張姓老翁上午趁家人上班之際偷跑出門，直至傍晚疑似找不到路回家，一個人呆坐在路邊，周遭店家見老翁獨自坐於路邊許久，上前關心詢問，未料老翁口中喃喃自語，不斷說著「想回家 我想回家」，卻說不出自己的家在哪。

前鎮警分局瑞隆派出所巡佐郭鑫暉及警員陶思穎接獲報案至現場，先詢問該區里長及里民是否認識該名失智老翁，里長表示老翁為陌生臉孔，從未見過，所幸老翁還記得自己姓張，機靈地員警便利用M-Police人臉辨識系統查證老翁的身分資料，發現老翁即住在附近，旋將老翁扶至巡邏車上護送老翁返家。

老翁的兒子見到員警護送父親回來，無奈地向員警表示老翁時常趁家人不在獨自跑出門，已經叮嚀老翁數次千萬不要亂跑，老翁仍頑皮地偷跑出去，員警聽聞後，貼心地建議家屬能夠向社會局申請安心手鍊，以防老翁又偷跑出去找不到路回家，安心手鍊能夠協助路人或員警幫老翁找到回家的路。

前鎮警分局提醒大家，家中若有易走失的長輩，應注意勿讓其單獨外出，或於長輩身上配戴能夠識別身分之名牌，以防長輩再次走失。

(中時 )