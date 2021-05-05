鑑於過去災害現場資訊不明，使得消防人員深入火場容易造成空間迷向，屏東縣政府今年嘗試在公共空間及危險物品工廠建置3Ｄ環景圖資，未來將提供災害搶救使用，更能廣泛用在數位觀光、文史研究等，打造屏東成為安居智慧城。

屏縣消防局長許美雪直言，火災造成死傷原因，有很大比例歸因於災害現場資訊不明，加上建築物內部格局紊亂，容易造成空間迷向、導致人員傷亡，盤點縣內各類列管場所共5812處，其中包含1490處高樓、飯店及存放危險物品大小型工廠等。

許美雪說，過去數十年，災難搶救及民眾避難上均使用2Ｄ平面圖，能掌握資訊太少，缺乏建築物內部立體空間及危險物品存放資訊，如遇上空間配置異動，將衍生搶救及避難風險，加以紙本圖資攜帶、保存不易，往往未能及時提供第一線搶救人員判讀。

一旦救災人員在高溫濃煙的低能見度環境，為搶在第一時間衝入火場，值勤就容易暴露在極高風險下。

為此，屏縣消防局透過經濟部工業局專案計畫補助，研發「建築物3Ｄ環景式圖資協防救災平台」，並建置建築物內部3Ｄ環景式圖資，包括整合空拍及既有圖資，將建物配置、消防設備、危險物品存放處等重要資訊，以立體化方式呈現，協助消防救災時精確地掌握關鍵資訊。

目前包括縣內醫療院所、大型飯店、展場等公共空間，已完成30處圖資建構，消防人員余子廉強調，未來一旦災害發生，救災人員在出勤過程中，便能透過平板掌握事先建築資訊，同時部署人員與救災計畫，能大大縮短救災時間。

不過初期階段部分業者仍在觀望，消防局人員透露，曾詢問縣內約百間工廠，多數業者皆以商業機密為由婉拒，因此僅完成30處建物圖資，但有信心在2年內完成100處。許美雪說，一旦系統建立，未來將以此為基礎發展室內定位系統，輔助現場指揮官即刻派員、循線救援，協助每位消防員平安步出火場。

(中時 )