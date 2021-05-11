專業燈具設計製造商湯石照明(4972)發言人王志遠表示，隨著疫情衝擊趨緩，預期今年較具成長空間，目前公司在手訂單逾三個月。因應原材料成本上漲，公司3月已對客戶發出漲價通知，若是原物料價格一直增加，公司也會再有相對應的做法。

湯石照明發言人王志遠表示，公司去年下半年已開始建置長天期的料源，但隨著原材料價格一直漲，今年3月通知客戶漲價通知，將於4月、5月生效。

另外，第一季品牌業務占營收比重18%，未來預估占比持續上揚。湯石照明目前以自有品牌以及代工並進，2020年品牌占總營收比重約16~17%，代工仍逾八成，主要是替歐洲大廠ODM。

隨著今年疫情衝擊趨緩，湯石照明第一季營運相對去年同期好轉，第一季營收2.19億元，年增71.1%，毛利率31.3%，營業淨利1882萬元，屬於母公司業主淨利43.4萬元，比去年同期轉盈，單季EPS 0.01元。今年1~4月營收2.88億元，年增44.9%。

湯石照明今日參加櫃買中心法人說明會，發言人王志遠表示，隨著疫苗開始施打，全球經濟重回正軌，預計今年LED照明市場比去年回升；去年全球經濟衰退3%，今年預估轉為成長6%；全球經濟持續穩定成長，以及建築業景氣復甦，對全球照明市場營造有利需求環境，並預計LED占有率持續提升，估2025年滲透率將超過70%。

去年受疫情衝擊，湯石照明2020年營收下滑，EPS 2.08元；公司決定加碼分配盈餘，每股配發現金股利2.4元。

湯石照明2020年營收8.08億元，年減25.54%；毛利率36.4%，比前年的38.7%下滑2.24個百分點；營業利益8675萬元，年減47.36%；淨利7905萬元，年減25.5%，每股淨利2.08元，低於前年的2.69元。湯石照明先前三年，每股獲利均在2.5元之上，因此將可分配盈餘、大方派利，每股將配發現金股利2.4元。

(時報資訊)