國內出現感染源不明本土病例，台東縣長饒慶鈴指示，疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升至第二級，5月22日的台東縣全縣運動會日及23日綠島海上長泳都停辦，5月22日在關山親水公園舉辦的「HELLO KITTY」熱氣球首飛，現場限制不超過500人進入。

饒慶鈴表示，國內出現感染源不明本土病例，中央指揮中心公布升級後防疫措施，即日起至6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食。因此她立即指示將疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升至第二級，並要求縣府各局處務必比照辦理。

教育處因應疫情變化，即日起至6月8日暫緩實施如校外教學、畢業典禮、畢業旅行、縣長獎頒獎典禮等校園大型集會活動，暫不開放校園室內場地借用及民眾進入校園參訪，以及師生進入校園需配戴口罩及量體溫等。

交觀處表示，5月22日在在關山親水公園舉辦的「HELLO KITTY」熱氣球首飛，及6月5日最美星空音樂會都採 實聯制預約，現場量測體溫，勸導所有遊客戴口罩，超過500人就會禁止進入，並採直播方式，讓無法進場的觀眾透過電腦觀看。

縣府自12日恢復門禁、體溫量測、手部消毒及戴口罩，專人管控至國內疫情緩和為止，縣府也要求夜市及市場加強管理與防疫措施宣導。

台東縣衛生局表示，縣內各醫院及長照機構遵照中央規定，即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人。

疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，鄉親皆可於台東縣新冠肺炎災害應變中心、1999縣民專線及資訊公告網站看板查詢 http：／／59.125.241.181／dspost／，請民眾善加利用。

(中時 )