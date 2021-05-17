大陸國家衛健委17日公布，5月16日新增新冠肺炎確診病例25例，其中本土病例5例（遼寧3例，安徽2例）。遼寧省周日晚間宣布對本次營口市鮁魚圈區疫情的問責處理情況，涉及10餘名官員，其中鮁魚圈區政府副區長李紅陽被免職。

國家衛健委的資料並顯示，當日新增境外輸入病例20例（浙江8例，上海6例，廣東4例，湖南1例，四川1例），無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。當日新增無症狀感染者17例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例3例（境外輸入1例）。

疫調逆轉！台中豆漿伯僅路過福隆宮 未接觸東山祈福學生
門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站

(旺報 )

#新冠肺炎 #大陸 #本土病例 #遼寧 #問責