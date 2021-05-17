中央流行疫情指揮中心公布國內18日新增333例本土、2例境外確診病例，因應疫情提升至準3級警戒，新竹市議會為避免群聚及加強防疫，經議長許修睿召集各黨（政）團協商決議，此期定期會改採書面報告與質詢。

因應措施包括5月18日起的市府各單位工作報告改採書面報告；5月24日至5月31日各單位業務質詢以書面質詢。但因疫情升溫，為讓社會大眾了解市府相關的防疫工作，5月19日仍請民政處、衛生局就防疫工作提出專案報告。

(中時 )