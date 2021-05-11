工業電腦廠凌華（6166）11日宣布推出首款基於NVIDIA Turing架構的圖形模組，可加速邊緣AI推論運算，適合對於尺寸、重量與功耗（SWaP）有嚴格限制應用。凌華指出，邊緣應用經常需考量SWaP限制，因此有愈來愈多的邊緣應用使用GPU來提供AI推論所需的運算效能。

嵌入式MXM圖形模組提供強大運算效能，將邊緣資料轉化為可行動的智能，且採用業界標準格式，符合系統整合商、獨立軟體供應商、OEM廠商的需求，為需要兼顧效能與功耗應用提供新的運算選擇。

凌華嵌入式平台及模組事業處平台產品中心協理蔡雨利表示，邊緣應用對於運算效能的需求與日俱增，而嵌入式MXM圖形模組提供平衡SWaP考量的絕佳選擇。透過Turing架構的NVIDIA GPU，凌華客戶可以使用強固模組在任何環境下，增加邊緣運算性能，同時符合SWaP的環境限制。

凌華表示，公司推出的嵌入式MXM圖形模組可加速無數的運算密集型邊緣應用的AI運算，尤其在條件嚴苛的環境空間，例如在通風不良、密不透風或具腐蝕性的環境中。相關應用包括醫學造影、工業自動化、生物辨識存取控制、自主移動機器人、交通、航太、國防等。由於邊緣AI應用愈來愈普及，對於高效能、低功耗GPU模組的需求也與日俱增。

(工商 )