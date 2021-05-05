大陸選秀節目《青春有你3》的人氣選手余景天（Tony）在總決賽前夕，被爆父母經營KTV涉嫌賣淫與販毒，甚至還有判決書，遭大批網友要求退賽。隨著風波越演越烈，北京廣電局更發出聲明責令愛奇藝暫停《青春有你3》錄製，不久之後余景天也宣布因身體因素退賽，更被直擊連夜離開錄影地點的身影，讓守候在外的粉絲當場痛哭失聲。

來自加拿大的18歲歌手余景天，過去曾參加韓國選秀節目《Produce X 101》，憑著優異的表現成為決賽圈唯一外籍選手，後來更在《青春有你3》多次拿下排名第一，被看好可望以C位出道。

余景天在今日凌晨宣布退賽不久後，被直擊連夜離開錄影地的身影，更在粉絲痛哭聲援時，深深地向粉絲鞠躬致意。(取自微博)

未料余景天竟被挖出父母昔日負面新聞，讓他在《青春有你3》的旅程以退賽收場，他今日凌晨1點48分發出退賽聲明，4點多更被直擊落寞離開錄影地點的身影。影片中余景天一身黑衣黑帽，全程不發一語地走向保母車，僅在聽見粉絲不離不棄地加油聲「余景天我們都在」、「余景天你是第一名」時，特地停下腳步向粉絲們深深一鞠躬，此景更是讓部分粉絲看了不捨，啜泣聲不斷。

對於《青春有你3》被官方責令停錄，愛奇藝早前在微博回應：「接受批評，認真整改！」節目組也稱從即日起暫停錄製，「我們將認真核查並整改存在的問題，力求更加嚴格細緻地把握節目製作的每個環節，積極營造清朗健康的網路環境，感謝各界對節目的關心和監督，對其中出現的問題我們深表歉意。」

(中時新聞網)