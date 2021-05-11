心中與「你」一直有種期待，通過研修的方式來認識你，讓我更加深刻。

「嗨，台灣你好！初次見面請多多關照」，今年我剛好十八，最好的年紀與你相遇。這注定是一場跌跌撞撞的旅行，擁有後知後覺的美麗。二月，從春寒料峭的家鄉山東，到溫潤清新的寶島台灣，我開始了跨越一千三百多公里的研修生活。

現在是六月五日下午17:00整，在過去的一百多天裡，遇到很多人，見到了很多事。

#遇見——在台灣。

我所在的城市是高雄，高雄的氣質溫婉柔和而大氣包容。在我研修的學校樹德科技大學，遇見了和藹可親的老師，樂於助人的同學，讓我難以忘懷，不禁讓我感知遇見是多麼美好。

印象最深的一次遇見，還得意於一位陌生人。大概是一聽口音，就知道我們是內地人的緣故，有次和朋友一起出門，需要問路，細心周到的台灣人，不是告訴我們怎麼走，而是直接把我們送了過去，把我感動的連連道謝，直到目送她離開。

在台灣遇到的這些可愛的陌生人，讓我更加迷戀這座美麗的島嶼。

初到台灣的第一次旅行，是從墾丁開始的，與台灣的相識也是從這裡開始。

#與你相識——台灣。

在墾丁的人大多都是來度假的，各具特色的民宿，充滿了安逸與清新。

旅行是交流認識融入你的最好方式，還有可愛的同學，相互依偎的每一次旅行，都是那麼值得眷戀。

在墾丁的燈塔下合影時的笑臉，在阿里山的神木下讚歎大自然的神奇，在台南品嚐小吃時洋溢著幸福，在小琉球潛水時互相幫助，在旗津衝浪時的歡樂...，台灣的同學人都非常好，對我特別照顧，我們相識在台灣，或許當我離開後還可以相約。

在忙碌的學習生活中，最開心的就是下課可以去黃昏市場了，黃昏市場大多是小吃，大家下班後回來買晚餐吃小吃的地方，在這裡可以感受到台灣的溫暖，也可以從這裡認識到台灣人的生活。

一點點與你相識，把美好的記憶留在了心裡。

#相知

想要融入，就要先適應，而台灣讓人總有一種久違的舒適，唯一不太習慣的就是沒有午休，中午只有一個小時的吃飯時間，現在覺得這樣子很好，一鼓作氣完成一天的事情再好好愛休息。

而每天的生活中聽到最多的一句就是謝謝，每一句謝謝都是那麼的真誠，如沐春風般隨風入耳；每一次，乘坐電梯時總有人主動站到電梯的右邊幫大家操作，而這個人總是最後一個下，幫大家按住開門鍵，收到大家每人一句的謝謝。

坐捷運的時候，我們總會發現周圍人潮擁擠，但是總有空出來的座位——博愛座；每處貼心的垃圾分類；每間乾淨整潔的化妝間；每天24小時營業隨處可見的7-11和全家，都讓每個人，對這個城市感受著它的體溫。

每一次對你的認識都是一次溫暖的相知。

#不捨

在寫這一章節的時候，塗塗改改好多次，心中有太多的不捨想要表達，如果要說不捨，一個章節是遠遠不夠的，一篇文章也無法全部訴說，一本書也不足矣。

在我研修的學校樹德科技大學，這所學校帶給我太多驚喜和感動。我們先來說說驚喜，通識教育令我歎為觀止，還有很多有趣的課程，比如潛水、烘培、並且潛水考取了證照，烘培也學會了做麵包和餅乾。有時候，專業課的老師還會帶我們去參觀一些知名企業，去瞭解企業文化，以激發學生對當今社會的認知。學校還會組織一些聚餐，老師也會邀請我們陸生用餐，這讓遠在千里之外的我們感受到了家溫暖。

離台的日子越來越近，心中對老師同學滿是不捨。就像是在看五月天演唱會時，粉絲一次次喊著「加班」，返場時彼此的不捨。

2017年｜夏

十八歲的我，在台灣，把期待化作了感動。

而台灣在我的心裡，也已不再是一座島這麼簡單。這裡承載了回憶、留戀、感動，這一切就像是夢一場。

明亮的墾丁，安逸的小琉球，清新自然的阿里山，溫婉細膩的高雄，繁華的台北；太多的記憶留在了這裡，留在台灣，但笑聲依舊在心頭迴響。

我本來就是一個感性的人，與「你」的每一天，在筆下，在鍵盤上，渴望點點滴滴都記錄下來，但日記永遠期待著明天。

我好像是在最好的年紀與「你」不期而遇的談了一場戀愛。

我與「你」，是驚喜是感動，是收穫。從遇見到相識，相知，真的不捨說再見，難說再見就不說再見，期待再見，兩岸是我們的永遠的家。

我與你不說再見，在最好的年紀遇見你。

與你情緣未了……

（孫萌）

本文來源：兩岸青年公眾號

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