中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，國內新增333例本土確診案例，一周已累計近800例確診。美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆17日在臉書表示，依台北市長柯文哲所言，在萬華地區所做的快篩推估，新冠病毒社區感染已達10%上下。他推測，若依此「複製指數」增速，那全台疫情必然會呈指數遞增擴散，終至全面失控，一如現在崩潰的印度。

旅美學者林環牆（左）。（圖/媒體人彭文正提供）

對於柯文哲坦言在萬華區所做的快篩推估，新冠病毒社區感染已達10%上下。林環牆17日於臉書粉專「獨立觀察」憂心指出，這是一個令人很擔心的情勢。

他表示，目前台灣新冠病毒的「複製指數」（Reproduction Number）會不會是已到了大於「1」的危險階段？如果是，那麼新冠病毒在社區的實際傳播將呈現指數成長，非常可怕，不是台灣醫療體系有辦法承受。而台灣篩檢能量受限，政府所提報的每日確診案例很可能會嚴重低估病毒的實際傳播情形。

林環牆也做了一個推測，假定「複製指數」等於2，那就意謂一個人感染新冠病毒後還再傳播給另外兩個人。如此，全台新冠疫情必然會呈指數遞增擴散，終至全面失控，一如現在的印度。

他建議政府，應立即精算及掌控新冠病毒「複製指數」的變動態勢，並由專家團隊提出有效的對應措施，必須讓該「複製指數」壓回在1以下，使疫情轉趨穩定。

#快篩推估新冠肺炎社區感染達百分之十 台北市長柯文哲今天（5/17）表示，在萬華地區所做的快篩推估，新冠病毒社區感染已達10%上下。 這是一個令人很擔心的情勢。 目前台灣新冠病毒的「複製指數」（Reproduction... 由獨立觀察發佈於 2021年5月16日 星期日

(中時新聞網)