受美國、歐洲需求回升的前景，周二歐美原油期貨連2漲；分析師也看好今年夏季美國汽油消耗量有望大幅增加；布蘭特原油7月交割價上漲1.32美元，或1.95%，收每桶68.88美元。油價上揚利好，激勵原油ETF期元大S&P石油(00642U)和期街口布蘭特正2(00715L)今早指數大漲。法人認為，全球疫情惡化若延續對油價上揚會形成壓力。

歐盟計劃對已接種疫苗的外國遊客開放，美國部份州也開始尋求放鬆限制措施，需求回升的前景正在支撐市場。

中國所公布的第一季GDP亮眼，且利比亞東部主要油田因缺乏資金被迫減產，支撐油價走高。但全球疫情惡化仍是後續的關鍵因子，WHO即警告在過去2個月來，確診人數幾乎增加一倍之多，尤其在印度、巴西、土耳其等國更是嚴重。

印度為全球原油第三大進口國，近期卻因為疫情再度惡化，多處地區處於封城狀況，嚴重削弱原油需求前景。光4月上半月柴油需求就下降了3％，至平均138萬桶/日，而汽油需求也下降5%，至平均56.1萬桶/日。

另外伊朗總統也表示核協議談判已完成60%~70%，如果最終美伊重返核協議，將會令更多原油進入市場，後續仍須持續注意各產油國減產達成率與疫情發展情況對原油供需的影響程度。

(時報資訊)