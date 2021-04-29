根據中央氣象局最新資訊，今天12時46分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北偏西方50.8公里（位於台東縣海端鄉），最大震度高雄市3級。1100429

臺東海端凌晨4連搖 最大規模4.6 高雄震度最大4級
台東縣海端鄉今晨連6震 氣象局：無主震相當特殊

(中央社)

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