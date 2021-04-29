台東海端鄉規模3.6地震 最大震度3級 13:062021/04/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東海端鄉規模3.6地震，最大震度3級。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天12時46分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北偏西方50.8公里（位於台東縣海端鄉），最大震度高雄市3級。1100429 臺東海端凌晨4連搖 最大規模4.6 高雄震度最大4級 台東縣海端鄉今晨連6震 氣象局：無主震相當特殊 (中央社) #地震 #台東縣 #大震 #公里 #海端鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫後瘋旅遊 馬祖爆缺位潮 04:102021/04/28 財經要聞 英國女王號航艦5月前往印太地區 00:052021/04/29 軍事 鹿鳴良心商店再開張 蛋糕秒殺 04:102021/04/28 地方新聞 今晨地震！花蓮秀林規模3.9 最大震度4級 07:102021/04/29 生活 入住內湖豪宅區千萬有找 瑪瑪咪雅988萬起 09:002021/04/29 房市新訊 陸載人航太工程踏出第一步 天宮太空站核心艙成功發射 11:442021/04/29 兩岸 高端新冠疫苗臨床二期試驗受試者 完成第二劑施打 18:572021/04/28 財經 台灣人在大陸》初遊長安征華山 半個盛唐半江山 08:012021/04/29 兩岸徵文 才遭新冠蹂躪 印度東北又爆規模6.4淺層強震 10:482021/04/28 國際 跟外婆相處的最後一年 13:002021/04/29 生活 經濟活動熱絡 台經院3月製造業景氣再亮黃紅燈 11:382021/04/29 財經 生活熱門新聞 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 鄭文燦證實：華航諾富特主管染疫 「有民眾前往消費」 - 生活 比華航機師還恐怖！他點這一例非同小可：陳時中恐要跌落神壇 - 生活 案1112跑去跳舞4.5小時 網翻出當天舞場照片傻眼：全完了 - 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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