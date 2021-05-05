彰化縣議會召開定期大會，5日縣府主計處進行第1次追加減預算報告，歲出追加35.7億元，使得2021年度整體預算達535億元，創下史上最大規模，打破2019年整體預算515億元的紀錄，追加最大宗為衛生局編列居家服務、就醫接送、送餐等，長照2.0服務，共14.5億元。

縣府主計處長蕭秀瑛報告，這次歲入追加預算29.2億元，歲出追加35.7億元，歲入歲出短差6.4億元，全數以舉債彌平，追加後歲入預算為497.5億元，較原預算468.3億元，增約6.24％；歲出預算為534.9億元，較原預算499.2億元，約增7.15％。歲入最大宗來自補助及協助收入24.6億元，稅課收入4.2億元等。

歲出追加最大宗是彰化縣衛生局的業務，主要是執行長照2.0服務，因之前計畫尚未得中央完成核定，葉彥伯也說明，長照衛福大樓都屬於前瞻計算，這次追加部分，包括居家服務、就醫接送、送餐、輔具、日照、喘息和專業服務等。

議員吳韋達指出，較過去5年追加減預算資料，今年歲入、歲出都都較往年高出許多，細究之下，中央補助11億元校園冷氣，與15億元長照2.0，拉高了整體的預算規模，但追加預算歲出歲入差短6.5億，還是讓財政困難的彰化，在財政紀律上雪上加霜，要求說明非中央補助追加的預算，到底用到哪裡去了。

工務處長林漢斌表示，道路工程原先編不足額，追加5.67億元，主要辦理洋子厝溪道路第二標南北岸工程、大埔截水溝堤岸擴寬、地方小型工程、老舊危險橋梁及縣鄉道養護費用等。

社會處處長王蘭心表示，年口老化相當快速，追加主要用於中低收入老人生活津貼與中低收入失能老人機構公費安置費等，共1.03億元。其餘，包括文化局藝術走讀暨圖書館外牆修繕、教育處社會體育各項計畫等。

(中時 )