（取自朱立倫臉書）

對於媒體報導，對於國防部動用第一預備金，要捐款千萬元給中華救助總會至泰北為國軍英靈修墳，卻引發黨產會質疑一事，前國民黨主席朱立倫砲轟黨產會背骨忘宗。

對於國防部動用第一預備金，要捐款千萬元給中華救助總會至泰北為國軍英靈修墳，卻引發黨產會質疑，「為何駐外單位不能自行找泰國業者整修，卻拿公帑捐助國民黨附隨組織。」朱立倫認為，這種把國軍捍衛中華民國歷史，勾連政治意圖，指稱為國民黨附隨組織的說法，實令人為之氣結。

朱立倫提到，很多人應該都記得一部名為《異域》的電影，講述國共內戰後國軍一部撤退至泰北成為異域孤軍——「中華民國雲南反共救國軍」，依然秉持愛國精神、奮戰不懈的悲壯歷程。

他指出，救總在1950年由民間人士成立，持續協助泰北孤軍後裔，至今獲政府補助57億元，但累積公益支出達101億元，補助遠遠低於支出，卻被指是附隨組織，簡直荒謬！而國防部現今編列預算捐助救總的維修經費，更非屬救總不當取得財產。黨產會不應該因為意識形態立場顛倒是非、污名化為國奉獻的民間團體。

朱立倫呼籲，黨產會停止惡意政治攻擊，切莫阻攔國軍忠烈在海外安眠的墓園修繕工作，也莫讓默默為中華民國奉獻的民間團體與僑胞對這個政府感到失望！

(中時新聞網)