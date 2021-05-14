（取自朱立倫臉書）

對於513大停電調查報告，經濟部長王美花今天表示，台電一名工作人員昨天在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫。前國民黨主席朱立倫表示，「簡直匪夷所思」。

朱立倫今（14）日在臉書表示，經過一夜，民進黨政府說法急轉彎，宣稱昨日全台大停電是「員工按錯鍵」！一個按鍵動作造成大停電，影響台灣產業民生用電穩定度，「簡直匪夷所思」。

朱立倫也質疑，而民進黨政府再三聲稱「台灣不缺電」，備轉容量率比過去都安全，而台電最新說法終於坦承「備轉容量率只是預測值。」備轉容量率10.01%明顯有灌水膨風的嫌疑，台電應坦白地公布即時備轉容量數據，不能再隱瞞；這次停電也發現再生能源不穩定性高，是否依然將再生能源列入備轉容量公式，或應降低權重，都應該檢討。

朱立倫指出，不能及時救援的備轉能源，還可稱「備轉」嗎？再有一次匯流排故障，是不是又要跳電了？備轉的機組就跟牛棚投手一樣，可是牛棚上來竟需幾小時到數天，不能及時救援的備轉能源，台灣能源不安全！

朱立倫直指，酷暑用電高峰都還沒到，台灣頻頻跳電，全民都在等待政府提出負責任的電力規劃報告，能夠保障未來台灣產業民生用電無虞。

(中時新聞網)