去年小崗山好漢坡登山步道完成第1期整建工程，第2期工程因為經費不足遲遲未動工，民進黨立委邱志偉日前與水保局台南分局、岡山區公所到場會勘後，順利爭取水保局增加300萬經費補助，讓好漢坡步道可以盡快完成全部改建工程。

好漢坡步道在高雄縣政府時代補助經費興建，是在地民眾登山健行的好去處，使用時間已經10多年。因為木棧道已經老舊，邱志偉爭取經費補助，步道分年分期展開重建工程，其中，第1期工程水保局補助640萬元，已經在去年底完工。

岡山區公所指出，好漢坡步道因應山區環境，將原本木質步道全部改成塑木材質，第2期經過經費估算約需800萬經費，但只獲得500萬補助，還有約300萬的經費缺口。為此，區公所原訂將剩餘工程再分期辦理，工程逐步推進。

邱志偉與相關單位到現場會勘後說，許多木質步道都已經損壞，在山區高溫潮溼的環境中，木質的步道確實較容易損壞，也容易遭到白蟻啃咬，民眾在好漢坡行走往往危機四伏，一不小心容易發生意外，因此請水保局追加補助經費，讓全部步道盡快完成改建。

水保局指出，追加300萬的經費將會做簽核程序，岡山區公所可以先依500萬的工程預算工程先行發包，後續經費到位工程可以接續進行，將能加快重建進度。

另外，小崗山後山農路毀損嚴重，邱志偉也爭取水保局200萬的經費改善。

(中時 )