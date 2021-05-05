缺水了台17線自管水管還被震破，水流嘩啦啦路基掏空成大洞。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

缺水了台17線自管水管還被震破，水流嘩啦啦路基掏空成大洞。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

缺水了台17線自管水管還被震破，水流嘩啦啦路基掏空成大洞。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

缺水造成供5停2，已經造成民生不便了，台17線彰化線西段卻出現道路陷落，自來水汨汨流不停，珍貴水資源無端浪費，讓人看得心也淌血了，台水第11區管理處確認是自來水管線因為裂開而漏水，表示將利用中午減壓供水時段來，進行維修，預計今天傍晚將會完工。

議員賴清美表示，今早接獲陳情，在台17線彰化線西段，也就是線西鄉沿海路2段出現凹陷，小洞還被掏空成了大洞，車水馬龍，太危險了。

賴清美表示，前往一探，發現不只道路陷落，裡面水流還嘩啦啦流不止，不是缺水嗎？疾呼珍惜水資源，怎麼這些清澈流水流不停，如果是自來水管破裂啟不是太浪費了，大洞還掏空深達150公分，破口長75公分，寬為60公分，，現場緊急立三角錐，提醒路過小心。

台水第11區管理處接獲通派，派員前往確認是自來水管線破裂才漏水，會盡速維修作業，並指出，台17線大型車行駛頻繁，研判是在重壓與震動之下，震壞了水管，回盡速修復，回填路面，不會影響民生用水。

(中時 )