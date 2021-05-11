新北市浮州地區壅塞問題不斷，新北市府向交通部公路總局爭取「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，而增設浮洲匝道一案經多次流標後，今日正式決標，預計將轉接70％樹林、新莊地區經過板橋往台北的車流，並改善板城路、華東街路段的壅塞狀況，今年6月將開始動工，預計2023年完工。

新北市府2018年獲中央補助4億多元設置台65線快速道路增設浮洲匝道，利用既有台65線的中和支線缺口新增匝道銜接至板城路，解決板橋華東街和台65線板橋二交流道壅塞情形，不過先前因原物料上漲，前後流標3次。

由於周邊有高達4000多户的板橋浮洲合宜住宅，為配合單行道施作可能的交通黑暗期，新北市工務局也同步推「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」，已在去年施作，預計年底完工。

立法委員蘇巧慧表示，樹林民眾行經浮洲橋往板城路方向時，往往須迴轉2次才可下橋，浮洲匝道完工後可直接從匝道穿越台65，環河道路銜接台65也可穿越通行，而下橋市區道路動線優化工程獲中央9千萬元經費，將湳仔溝、板城路2側改為單行道後，也可改善區域交通路況，台65浮洲匝道工程今決標後預計6月初動工，目標2年竣工，未來將持續監督匝道工程。

(中時 )