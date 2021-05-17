新冠肺炎疫情越趨嚴峻，台中市昨天已有3人確診，台中捷運公司即日起提升防疫措施，除要求旅客必須全程戴口罩、進出站要量測體溫外，也在車站月台張貼排隊距離標示、車廂拉環僅留下1/3，另車站電梯全面限乘5人，盼打造安全乘車環境。

因應疫情升溫，台中捷運公司在母親節前即規畫相關防疫工作，包括在各車站進出口、電梯及公廁等處設置酒精，並針對民眾可碰觸到的扶手、拉環等處加強消毒。近來因疫情持續嚴峻，中捷公司宣布防疫再升級，各車站內皆配置酒精自動感應噴霧器，並加強宣導旅客全程戴口罩。

其中，市政府站、高鐵台中站為重要轉乘車站，平時進出站人數多，中捷公司指出，將在兩處車站的閘門設置體溫熱顯像儀，閘門前並增設圍欄、確實管控人流動線，呼籲旅客配合量測體溫，而在無障礙閘門部分也會由站務員協助量體溫。此外，這兩處車站的月台地面也將張貼排隊距離標示，方便旅客分散候車。

中捷公司強調，避免多人群聚，所有車站電梯內的地板都將畫設九宮格，並嚴格管制每次乘載人數為5人，月台內則張貼告示、提醒旅客分散距離候車，另在車廂內僅保留1/3拉環，藉此加大民眾乘車安全距離，隨車人員也會配戴酒精噴霧器、作為緊急消毒與自我防護使用。

而因為台中市目前仍施行分區限水措施，配合節約用水，中捷公司指出，沿線車站廁所都調整出水量，但會設置酒精噴霧器，旅客如廁後洗手、可再以酒精消毒。

(中時 )