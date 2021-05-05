保三總隊日前會同刑事局等單位，破獲天道盟正義會分子聯手竹聯幫設置製毒工廠，查獲K他命半成品156公斤、原料920公斤，初估將可製成市值高達2億元的K毒。警方調查，受疫情影響，毒梟難以出國接洽、驗貨，跨國走私毒品不易，所以嫌犯乾脆直接在台製毒，去年警方共破獲30座製毒工廠，其中，第三級毒品工廠15座，創下歷年新高。

警方表示，第三級毒品包括K他命、FM2等，以往K他命大多從大陸走私來台，近年貨源逐漸轉移到東南亞國家，但去年疫情爆發後，對毒品走私造成很大影響，K他命在奇貨可居下，目前每公克價格已上漲到3000元，毒梟除改以郵包、國際快遞運毒闖關來台外，甚至改在國內製毒。

警政署統計，去年全國警察機關查獲毒品案件4萬5489件、嫌犯4萬7779人，毒品重量1萬3305公斤，都較前年減少，但製毒工廠卻比前年增加5座達30座，其中一半是第三級毒品工廠。

警方表示，斷絕供給及減少需求是毒品防制策略兩大面向，斷絕供給最根本的作法，就是積極掃蕩製毒工廠，從最上游的供給方來根絕毒品的危害性。近5年警方共查獲170座製毒工廠，以2017年查獲50座最多。從毒品種類觀察，以查獲第二級毒品製毒工廠占大宗，占比在7成5至9成4間，第三級毒品占2成以下，但去年第三級製毒工廠激增到5成，第二級毒品查獲13座次之，第四級毒品及其他查獲2座，值得緝毒單位重視並加強查緝。

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(中時 )