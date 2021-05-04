45歲父親蔣易明，在28歲社工兒子蔣皓牽線下，到「台東縣輔具暨生活重建中心」服務，幾乎包辦全縣生活輔具維修工作，父子兩經常開著貨車全縣跑透透，為老人家或行動不便者修理輔具，成了工作上的最佳拍檔。

蔣易明曾經擔任過餐廳大廚也從事過汽車維修工作，1年前在社工兒子蔣皓介紹下，成了「台東縣輔具暨生活重建中心」技師，每周五天幾乎都和社工兒子蔣皓開著裝滿維修器材的貨車跑整個台東縣。

蔣易明說，投入輔具維修後，跟兒子的感情越來越好，當初是蔣皓介紹他進中心服務，兒子算起來是他的「直系學長」，父子倆在工作上成了最佳拍檔。

這對蔣氏父子有時早上還在台東最南端大武鄉修理電動病床，下午卻已出現在最北端長濱的部落更換輪椅輪胎，單程超過300公里的路程，讓脊椎曾開刀的蔣易明直呼也會吃不消，但是他說，只要看到老人家或行動不便者因修護好輔具能夠讓行動無礙，一切的付出都是值得的。

談到服務工作印象最深的1次，是東河鄉有位獨居阿公因為輔具故障而摔倒，在求助無門的情況下只能「喝尿」才能續命，直到郵差來送信才發現，趕緊求助。

擔任社工的兒子蔣皓說，台東縣政府社會處委託「社團法人台灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會」辦理身心障礙者輔具服務及生活重建服務，維修的零件若是可以再利用絕不浪費要求換新，若是更換耗材等也只會收取材料費，有需要者可電洽089-232263。

(中時 )