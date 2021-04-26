28歲的新疆女神迪麗熱巴日前才因與小7歲的男星吳磊搭檔演出古裝劇《長歌行》被酸老、像阿姨，而迪麗熱巴今（26日）則被陸網曝光一系列無P照，只見身穿黑色抹胸高衩裙的迪麗熱巴顏值精緻、傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，迪麗熱巴放下長髮、身穿黑色抹胸高衩裙出席活動，禮服上開深V、下開高衩的設計，讓迪麗熱巴的傲人上圍和白嫩長腿全都露，而女神不只身材吸睛，迪麗熱巴的顏值依舊超精緻，讓她看起來宛如真人洋娃娃。

路人鏡頭下的迪麗熱巴身材俏麗、顏值依舊吸睛。（圖／取材自新浪娛樂微博）

路人鏡頭下的迪麗熱巴仍以精緻美貌讓網友看呆。（圖／取材自新浪娛樂微博）

雖然無P照是迪麗熱巴去年出席珠寶活動的舊照，不過迪麗熱巴仍以精緻美貌讓網友看呆，其實，28歲迪麗熱巴日前才因與小7歲的吳磊搭檔演出古裝劇《長歌行》，女大男小的組合也遭外界指兩人外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴日前接受陸媒專訪時則高EQ回應：「我也不老啊，也是20多歲的人來著」。

同時，迪麗熱巴也提到吳磊在表演時很成熟、穩重，感受不到兩人的年齡差距，加上劇情隨著《長歌行》的劇情發展，迪麗熱巴被揭穿身份後，她也換上女裝，迪麗熱巴身穿異域風情的藍色長裙、臉戴薄紗入鏡，雖然她沒有露出整張臉，但迪麗熱巴一雙圓滾滾大眼電力爆表，她頭戴金色髮飾搭配微卷瀏海，整個人已經美到不行，迪麗熱巴也在微博曬出女裝造型，並發文直呼：「長歌終於穿女裝了」，可見迪麗熱巴也很期待穿上女裝的「李長歌」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)