印尼潛艦「南伽拉」號（KRI Nanggala-402)官兵生前合唱

印尼潛艦「南伽拉」號（KRI Nanggala-402) 在南太平洋準備進行魚雷訓練時失蹤，經美、法、德、澳洲、印度，馬來西亞和新加坡等國協助搜尋多日後，終於被發現沉在850公尺下的海底，並至少已斷成3截，艦上53名官兵全數罹難。而網上瘋傳的影片顯示，艦上官兵生前曾合唱「再見」（Sampai Jumpa），其中驚人的巧合令人不勝唏噓。

據Tek Deeps和馬來西亞有線電視台Astro Awani報導，這段長22秒的錄影中顯示，有9名艦上人員合唱名為「再見」的印尼歌。而25日一早在Instagram上分享影片的，是原主唱艾瑞克思（Erix Soekamti）。據信在艦上拍攝的影片顯示，有人彈著吉他伴奏，而其他人員則唱著：「雖然我還沒準備好懷念，還沒準備好失去你，但還是祝你事事如意。」

而據路透與《紐約時報》（The New York Times）等外電報導，這艘艦齡有44歲的德製潛艦沉沒在峇里島附近。這艘老舊的潛艦空間十分有限，通道狹小，當兩名機組員迎面而過時，一人必須側身讓路，另一人才過得去。當引擎發動時，船上官兵的牙齒也跟著顫動。由於空間狹窄，他們習慣省著呼吸，以盡量保存水下最珍貴的空氣。

Video kru kapal selam Kri Nanggala-402 yang menyanyikan lagu "Sampai Jumpa" 😢 Video ini dikongsikan oleh penyanyi asal lagu ini, Erix Soekamti ....#PrayForKriNanggala402 pic.twitter.com/LUpOR7AoWt — Hot FM (@hotfm976) April 25, 2021

印尼海軍目前有5艘潛艦，而「南伽拉」號是其中之一，曾負責訓練艦上人員的法蘭斯（Frans Wuwung）說，艦上弟兄感情十分深厚，大家是一輩子的朋友。以第一名從印尼海軍學院的哈里（Harry Setyawan）也在失事潛艦上，而他的妻子溫妮（Winny Widayanti）說，艦上官兵都訓練有素。

(中時新聞網)