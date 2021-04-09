菲律賓一名24歲的跨性別者，在尚未進行全身變性手術的情況下，長期使用「隱藏男性生殖器」的方式，讓自己看上去更像女性，時間一久竟導致下體嚴重受損，最終不得不切除一側睪丸。

根據英國《每日郵報》報導，該名跨性別者因為還沒存到資金接受完整的變性手術，平時便採用其它替代方式，除了服用抗雄激素藥以降低睪固酮，成年開始每周還會「隱藏男性生殖器」4次，先是將睪丸推進腹股溝管，再把陰莖和陰囊塞在大腿之間。

跨性別者坦言，這樣的方式讓她痛不欲生，但為了讓自己看上去更像女性，她總是咬牙忍耐，不過當她最後一次嘗試隱藏生殖器時，卻不幸發生「睪丸扭轉」（Testicular torsion）的意外，導致生殖器的血液供應被阻斷，無法正常流通，到醫院時，睪丸已經又紅又腫，醫師隨即為她緊急手術，她原本希望能夠一併切除2顆睪丸，但在醫師告知這將會影響生育能力後，她同意先摘除一側重創的睪丸。

發表這則病例的德巴爾博（Clarence Debarbo）醫師指出，許多跨性別者都會使用「隱藏生殖器」的方式，即使感受到劇痛也不願就醫，直到事態嚴重時，往往就得犧牲睪丸，或影響生殖能力，「如果睪丸劇烈疼痛長達20分種以上，就應該馬上就醫」。

此外，他也提醒，不少年輕的跨性別者隨著年紀增長，會期待能有自己的孩子，如果輕忽了上述的問題，導致生殖器被迫移除，日後恐會後悔莫及。