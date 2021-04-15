【愛傳媒葉毓蘭專欄】108年11月間，彰化縣退休員警黃錫富，正準備向蔡英文總統車隊鳴笛抗議、陳情，卻遭警方團團包圍發生推擠，警方以員警遭推倒受傷之理由，指控其妨害公務與傷害罪；然而彰化地院以長達29頁篇幅說明無罪判決理由，更在判決書中痛批，「來自高層的指示和壓力，已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。」

4月13日我特別召開記者會，還邀請立法委員吳斯懷、立法委員林思銘、立法委員吳怡玎，及黃錫富先生（本案被宣判無罪的退警）、耿繼文先生（中華民國退休警察人員協會總會總會長）、陳恆龍先生（南台灣警察正義聯盟召集人）、張祉道先生（全國警消行動組召集人）出席，讓人民更清楚知道事情的真相。

106年6月30日上午開始，蔡總統前往北投復興崗參加國防大學聯合畢業典禮，遭到退休軍公教團體抗議阻撓，前臺北市北投警分局竹子湖派出所副所長李山泉，衝到總統座車拍打，自此之後，警察維安人力增加，維安布署層級升高，國安局更特別要求特勤維安原則為：「看不到、聽不到、打不到」，整個維安距離都必須延伸到3公里外，甚至還有「受驚擾零容忍」原則，就是因為退休警察為了反年改驚擾到了蔡總統，導致現職員警勤務更加辛苦。

本案被宣判無罪的退警黃錫富更指出：「只要蔡總統蒞臨彰化，員警就會動用各種辦法跟監、監控並限制我的個人自由，即便不是要去陳抗，仍然會利用各種理由將我強行攔下。」這真的是最會溝通的政府嗎？

南台灣警察正義聯盟召集人陳恆龍也提到，特種勤務條例第12條第2項：「前項安全維護區查驗及管制時間、距離範圍項目之劃定，應公平考量人民表現自由、人身自由、居住自由與維安目的間之均衡維護，以適當之方法為之，不得逾越維安對象，人身安全必有限度」，員警以多人「圈圍」為策略，包圍陳情請願者，再以假跌倒或受傷方式，以現行犯逮捕合法陳情請願者，知法犯法，明顯不符比例原則。

全國警消行動組召集人張祉道也提到，109年7月10日蔡英文要去南投縣竹山鎮紫南宮參香，「全國警消行動組」的成員，在蔡英文總統要前往紫南宮的路上，只是獨自一人拿著伸縮釣竿的國旗站在人行道上揮舞，並高喊「中華民國萬歲」，就遭移送法辦，最後檢察官偵查終結不起訴處分。

在年改過程中，警察被打成一般公務員，導致退休金因而與軍人大不同，一生奉獻給社會國家，卻只得到高層的漠視與冷眼對待，本案判決強調，「執法之前，先要守法」，呼籲執法者手段更須合法正當，並非法官躲在舒適安全的象牙塔中，對身處高風險第一線的基層員警指手畫腳、刻意打擊警方士氣；正因出於對員警執法安全的重視和保護，懇切呼籲警界長官們，切勿對基層員警做出不當指示或要求。更提醒堅守崗位、認真付出的員警，你們應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」！

最後，還是要肯定警政署的即時處置，於12日就針對當時下令的分局長做出處分，但是背後那隻黑手，才是真正需要將他揪出來，警察不應該成為政治操弄的一顆棋子。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)