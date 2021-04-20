微星科技股份有限公司為守護員警執勤安全，捐贈給新北市中和警分局500頂加強防護型安全帽，藉以提昇員警執勤安全。（中和警分局提供）

微星科技股份有限公司為守護員警執勤安全，捐贈給新北市中和警分局500頂加強防護型安全帽，藉以提昇員警執勤安全。（中和警分局提供）

微星科技股份有限公司為守護員警執勤安全，捐贈給新北市中和警分局500頂加強防護型安全帽，藉以提昇員警執勤安全。（中和警分局提供）

微星科技股份有限公司為守護員警執勤安全，捐贈給新北市中和警分局500頂加強防護型安全帽，藉以提昇員警執勤安全。新北市警察局副局長溫枝發到場，感謝微星科技股份有限公司熱心捐贈，優質的警用安全帽將守護員警執勤安全，保護第一線為治安打拼的基層員警，以及對警政工作的支持與熱心付出。

中和分局舉行致贈儀式，分局長李建廣代表受贈，新北市政府警察局副局長溫枝發回贈感謝狀給微星科技股份有限公司，感謝企業熱心支持。微星科技股份有限公司表示，希望用具體行動支持警政工作，為警察安全盡一份心力，因此捐贈優質的警用安全帽，讓人民保母執勤時能更加安全，並盼能拋磚引玉，讓民眾給予員警更多支持。

分局長李建廣表示，員警每日在外執勤，趕赴現場處理各種突發案件，為了提高效率，警方多騎乘警用機車前往案件現場。對於第一線的員警而言，安全帽除了是行車裝備，也時常成為員警的第一道安全防線，故安全帽的使用率及耗損率也是特別頻繁。微星科技股份有限公司讓每一位警察弟兄們都能擁有一頂全新的安全帽，除提高保護力也增加安全性，希望員警在執勤時能無後顧之憂打擊犯罪、守護中和地區的治安，更提振員警士氣。

副局長溫枝發表示，精良的警用裝備將成為員警安全的後盾，對警察執法效能有很大幫助，也感謝微星科技股份有限公司的支持與熱心付出，希望戴上新的安全帽保護自己也要守護每一位市民，更要盡心盡力為中和地區的治安及交通努力。

(中時 )