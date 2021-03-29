發起基進黨台中立委陳柏惟罷免案的刪Q總部今日表示，根據TVBS最新民調，若明天舉行罷免投票，會有24％人出來，距離25％門檻只剩1％差距，呼籲鄉親一起出來支持第2階段連署。

刪Q總部指出，目前罷免案仍得通過第2階段連署，目前大概還差近3萬份，還有很大的努力空間。

刪Q總部說，目前外界有疑慮，擔心參與連署會有個資外洩或恐嚇威脅的疑慮，但樣的說法，是陳柏惟陣營中一位高雄李女士的策略，身為台中市第2選區的選民為什麼要去聽信一個外地人的話？

刪Q總部表示，上周已收到近1萬份連署書，但這周還是卡在1萬份左右，每天的連署書從8百份降至不到百份，請選民有信心，罷免陳柏惟並非遙不可及，請大家勇敢站出來連署。

刪Q總部指出，許多鄉親反映，說不參加第2階段連署，但罷免一定出來投票，可是如果2階連署沒過，也不會有罷免投票的機會，請大家不要再等待，也請跟台中第2選區沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的朋友說一聲，一個拉一個出來連署。

(中時 )