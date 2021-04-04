台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，當時楊姓男子正帶著9歲及6歲女兒前往花東，準備趁假期歡度兒童節，卻在列車上遭遇變故，小女兒不幸罹難，大女兒受腦傷在加護病房救治，幸虧狀況越趨穩定。楊父昨招魂返回醫院後，也向醫師透露，6歲的楊小妹魂魄正在加護病院陪姊姊。

日前一名搜救員透露，他在受創最重的第8節車廂救人，當時幸運生還的楊男被救出時，數度請求隊員要將同車的2名女兒救出，他也允諾一定會盡力救援，不久後就看見其他隊員抱著滿臉是血的大女兒走來，雖然神情呆滯但意識仍清醒，令他鬆了口氣。

過不久，另名隊員抱著四肢癱軟、臉上毫無血色的6歲楊小妹，緩步走向OHCA（到院前心肺功能停止）傷患區，此時楊男出言懇求，「可以讓我再抱抱她嗎？」讓在場的人都眼眶泛紅，向楊小妹喊話「妳要加油」，接著讓女孩重回慈父懷裡，讓同為人父的李揪緊內心。

楊父昨在招魂現場放聲大哭，要楊小妹來世再做他的女兒，接著返回醫院關心大女兒情況。據院方轉述，9歲的楊小妹左腦受傷，頭蓋骨凹陷，必須待在加護病房治療，做後續的藥物調整，這一兩個禮拜還是觀察期，但今日巡視時，發現她眼睛已能睜開、手腳也能稍微移動，甚至會展開笑顏。

院方說，待她的病情逐漸好轉，可能會在日後進行重建手術，再視恢復的情況判定是否要轉出加護病房；也透露楊父昨日招魂時，有向醫師表示，6歲楊小妹的魂魄有順利找到，並且跟著到加護病房照顧姊姊，病情也逐漸好轉。

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(中時 )