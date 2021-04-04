中共領導人習近平日前到福建視察，釋出許多對台灣善意的訊號，尤其最後一個行程，到福州武警部隊視察、發表談話，而不是「對台一線部隊」第73軍，也不是空軍或海軍基地，這是有意義的安排。

考察終站選擇武警而非73軍

習近平在福建考察時，表示兩岸關係要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，更要「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。既要以「通、惠、情」促進兩岸和平，就不可能選擇武力，可見中共沒有改變和平統一的路線。

以往習近平到地方考察的最後一站，通常會去當地的駐紮部隊。但此次福建考察的最後一站，他選擇武警第二機動總隊，這是2017年武警部隊改革中，重新組建的兩大機動總隊之一，駐地就在福建省福州市。在考察中，習近平提出「全面加強練兵備戰，全面提高履行使命任務能力」的要求。

大陸武警機動部隊並非國防力量，是由隸屬於公安部的武警總部指揮，在全國或部分地區進入緊急狀態時，執行鎮壓武裝暴亂和大規模騷亂任務。「武統」自然不在武警部隊職權範圍，解決台灣的統一問題也非武警部隊的任務。在兩岸關係緊張的情況下，習近平若不想要和平，會選擇到以台灣為戰略目標的東部戰區第73集團軍，而非武警部隊，這就是一種善意的表示。

習近平的仕途中，曾有17年時間在福建任職，接觸的台灣人不少，很了解台灣人的想望及對大陸的態度。3月22日他到武夷山市星村鎮燕子窠生態茶園，了解當地茶產業發展情況，考察中，還特別詢問了「科技特派員」的現況。福建有一些來自台灣的學者專家擔任科技特派員，2019年2月，漳浦台灣農民創業園宣布選聘首批16名台籍科技特派員，接著福建農業農村廳宣布，將選聘100名台籍科技特派員。廈門也在2018年聘任台灣人擔任社區主任助理。

這些科技特派員和社區主任助理曾被蔡政府約談，一位社區主任助理還被罰款10萬元，但是目前在職者還是大有人在。他們關心的是如何為兩岸和平做一點事，如何傳承台灣的成功經驗，並不會因為蔡政府出手恐嚇就退縮。

在中美對抗激化，台海緊張時刻，習近平選擇到福建傳遞和平的訊號，看來習近平還是把台灣人當中國人看待。同樣地，許多台灣人選擇到大陸貢獻心力，因為他們知道，想要和平就要傳遞和平的訊息，而不是衝突的訊號。

感受台灣人正能量的熱力

既然大陸官方和台灣民間都希望和平，蔡政府是否還需要把大陸當成「敵人」？把對岸看成敵人，他就會是「敵人」；不存敵意，就可以合作的部分展開務實合作，兩岸應可找到和平共處、和平競爭之道。

從1990年代冷戰結束後，直到2020年新冠疫情初起的30年裡，中國大陸逐漸進行了一波又一波的外交轉向，也就是大陸從「大國崛起」、「和平崛起」，到「戰狼外交」的出現，大陸自認已經不再是那個「落後就要挨打」的中國，鄧小平「韜光養晦」的時代已經成為過去式，中國歷經一百多年來的屈辱之後，國家自信達到高峰，這也是過去所沒有的經驗。美國總統拜登提高警覺，祭出「大國競爭」的聯盟對抗策略，台灣則追隨美國的腳步加入抗中陣營。

但是從1979年中共發表《告台灣同胞書》宣示停止對金門炮擊，對台採取「和平統一」政策後，40多年來兩岸不再出現戰爭。兩岸政治紛爭暫難解決，地緣政治更激化對立情勢，此時兩岸更需要伸出善意的手，多釋放善意的訊號，若能重新架起友誼的橋梁，又何須擔心周邊烽火漫天？

台灣以漢族為主體，文化核心是中華文化，依據憲法，台灣人是中華民國國民，這部憲法又是代表全中國的憲法，在憲法基礎上主張「台灣人是中國人」，是一個可以釋出和平的訊號。既然兩岸都是中國人，大陸又說「中國人不打中國人」，那就沒有必要炮口相向。善用正能量讓大陸人民感受到台灣人的熱力，這才是兩岸和平之道，也是台灣永保安康的保證。