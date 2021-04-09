中租-KY(5871)對2021年營運展望樂觀，預期業務及成長動能將延續、續繳雙位數成長，激勵股價高檔續揚、數度突破200元關卡，今（9）日開高後勁揚2.53％至203元，再創上市新高價，盤中維持近1％漲幅，挑戰站穩200元關卡。

中租尚未公布2021年3月營收，前2月自結合併營收108.17億元、年增達18.25％，歸屬母公司稅後淨利30.43億元、年增達19.51％，每股盈餘2.2元、優於去年同期1.92元，全數改寫同期新高。

中租董事長陳鳳龍日前法說時預期，今年業務及成長可延續去年動能，其中台灣及東協估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。不過，因應歐盟及OECD經濟實質新規定，將微調控股公司投資架構，將使整體有效稅率升至約33％，但預期明年可降回29％水準。

投顧法人認為，中租今年放款動能回升至10～15％的疫前水準，加上資產品質改善帶動信用成本下降，可減緩一次性稅率上揚影響，看好每股盈餘可望突破14元，分別維持「買進」及「增加持股」評等，目標價自187、185元分別調升至220、195元。

中租2020年合併營收594.77億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.98％，每股盈餘（EPS）12.2元，齊創歷史新高，連3年賺逾1股本。公司決議擬每股普通股配息5元、配股0.5元，合計派利 5.5元，每股特別股則擬配息約1.2元。

(時報資訊)