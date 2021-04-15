裕隆(2201)第一季獲利表現看好，雖對今年兩岸車市展望不一，預期台灣車市比去年下滑，但整體在中國大陸車市成長，有助子公司業績成長，法人看好裕隆今年營運比去年持續成長。

裕隆昨天舉行法說會，對大陸車市較樂觀。預估大陸車市2021年中國整體汽車市場銷量較2020年小幅成長約3.9%，約2630萬台。

台灣車市方面，因全球疫情、美中貿易戰、物流貨運及車用晶片缺貨等不確定性影響，保守預估2021年台灣汽車市場規模約42.7萬台，較2020年44.4萬台小幅下降約3.8%。

儘管看台灣車市今年較緩。但包括納智捷、日產、中華等品牌都陸續推出或引進新車型，有望支撐品牌銷量逆勢成長。加上大陸車市復甦，裕隆看好將有助各子公司獲利走揚，對自身的貢獻也有望提升。

法人認為，裕隆首季獲利表現更旺，全年也可比去年持續成長。此外，裕隆在儲能市場布局有成，訂單能見度看到2023年。

裕隆表示，公司布局儲能事業，藉由過去長期整合新能源車研發、組裝技術與資源的基礎，建構儲能產品專業製造核心能力，目前除持續爭取電動車電池組裝業務，已有儲能產品於2020年12月首發外銷出貨美國，累積至2021年3月底已外銷35MW，預計到2023年第四季將累計外銷1~1.3GW。目前雖營收規模仍有限，但公司持續密集與歐盟合作夥伴及其它潛在客戶接觸洽談，擴大爭取新訂單。

在電動車市場布局方面，公司表示，裕隆攜手鴻海合資成立鴻華先進，也積極推展MIH平台，若未來有新產品推出，裕隆都會爭取代工機會。

(時報資訊)