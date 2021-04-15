大學光(3218)109年度每股配發現金股利4.2元，今日進行除息，以平盤開出後，盤中衝上303元，一日完成填息，並守穩在300元關卡之一。

大學光為國內眼科醫療集團龍頭，展店腳步積極，今年目標展店3～5家，並已在1月新增1家，在大陸方面，今年目標展店1~3家，1月時也已展開1家直營店。法人指出，大學光部分據點原店擴大規模，再加上兩岸拓點積極，營運增添活水，首季表現不錯，今年營收有機會達3成以上高成長。

近視人口提升，加上白內障、屈光手術需求持續增加，據統計資料顯示，大陸約7.1億人近視，占總人口數的50%，近視人口過去8年，年複合成長率有6%，而大陸當地白內障手術量相較其他國家低，大學光積極搶攻當地的眼球商機，目標未來5~10年大陸據點將擴增至50家。

全球人口老化問題使得治療老花眼商機持續擴增，現代人使用3C產品時間居高不下，新冠疫情趨緩後也使得民眾增加矯正視力的需求，眼球商機蓬勃發展，長期來看，大學光營運動能展望樂觀。

(時報資訊)