台耀化學（4746）主導創設的新藥開發公司台新藥110年辦理現金增資，業已全數收足股款新台幣600,000,000元，順利完成資金募集。除最大股東台耀外，包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團亦積極參與。

台新藥表示，此次現金增資募集到的資金主要用於眼科藥物APP13007於美國進行之三期臨床試驗；APP13007，透過台新藥專屬之藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼痛反應進行開發；台新藥期許APP13007取得美國藥證後，藉由藥效延長與副作用減輕的特性，跨入年需求十數億美金的市場。

此外，台新藥聯合台耀化學與台康生技，以高技術障礙之抗體藥物耦合體技術平台，進行癌症藥品TSY-0110開發。TSY-0110鎖定Kadcyla原廠藥品的首波生物相似藥市場，以乳癌第一線病患為目標，搶占每年數十億美元之市場大餅。

(工商 )