聯詠(3034)第一季營收優於財報，第二季隨著漲價預期效應下，營運仍樂觀可期，美系外資維持加碼評等、目標價660元，日系外資也維持聯詠優於大盤評等。

聯詠3月合併營收達95.29億元，月增加9.3%，較去年同期成長64.0%；累計第一季合併營收達263.67億元，季增加17.4%、年增加56.1%，營運表現亮眼，單月、單季合併營收均創新高表現。

美系外資表示，聯詠首季營收表現超過252~260億元財報高標，主要原因歸咎於大型驅動器IC以及TDDI平均售價的上漲，預計第二季驅動IC將持續調漲、漲幅10~20%，聯詠今年營運仍有很大成長空間，故維持加碼評等、目標價660元。

日系外資表示，聯詠第一季營收優於財報，更連續5個季度創紀錄，聯詠第一季因為有去年第四季的遞延訂單效應，SoC(系統單晶片)業務明顯增長，預估聯詠第一季每股獲利落在8.22元，且有機會更高，目前聯詠看到客戶的需求持續穩定，但供應鏈依舊很緊張，假設聯詠繼續提高價格以反映任何供應鏈管理成本的進一步增加，這可能有助於進一步擴大毛利率，惟疫情消退後，居家辦公等需求是否會延續仍有待觀察，維持聯詠優於大盤評等。

(時報資訊)