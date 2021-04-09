俗話說：「所有的成功和幸福都在高處。」想要過上好日子，那就必須不斷進步，積極向上才能迎接人生最好的狀態。搜狐網命理專欄點名，白羊座、巨蟹座以及水瓶座即日起鴻運當頭，有望遇見驚喜好運，光是這一次就足以讓人大翻身，過著福財兩旺的人生。

▍1. 白羊座

白羊座的朋友從4月9日開始運勢不錯，他們除了個性執著認真，對自己的夢想也十分尊重，因此好運也會在最恰當的時機出現，即日起會好運連連，絕對會幸福。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座的朋友從4月9日開始鴻運當頭，不僅工作狀態會越來越好，生活上的情趣也會越來越豐富，記得在職場中把每一件大小事做好，在生活裡好好把握幸福，面對問題直接解決不逃避，就能迎來好運。

▍3. 水瓶座

水瓶座的朋友從4月9日開始福財兩旺，在接下來的日子裡，水瓶座的愛情猶如鐵樹開花，但驚喜的來臨需要用耐心去等待，將會遇到喜歡的人，談一場轟轟烈烈的感情，可說是羨煞旁人，而在有了愛情滋潤後，事業和財富也會越來越好，人生的精彩即將到來。

(中時新聞網)