良好的溝通能力有助於結交朋友，更可以掌握到最新資源，無論在生活還是職場上都吃香。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、獅子座、天秤座及雙子座是天生的交際高手，他們能說會道，總靠著強大口才穿梭在各大社交圈。

▍1. 天蠍座

天蠍座個性冷靜沉穩、口齒伶俐，他們十分懂得掌握主動權，在各大社交場合都能輕鬆與人交流，即便是初次見面的陌生人也能聊，完全不會讓場面陷入尷尬，加上他們心思細膩，很善於溝通和交朋友，尤其強大的溝通能力在職場當中最吃香。

▍2. 獅子座

獅子座性格熱情開朗，不僅頭腦聰明也很努力，尤其在口才方面十分靈活，他們大腦思維清晰，明白什麼話該在什麼場合說，說出口的每一句話都能讓人心花怒放，聽獅子座說話的時候不會覺得膚淺，他們情商非常高，總能控制溝通的主導權，並且讓人產生信服感。

▍3. 天秤座

天秤座心思細膩、思想靈敏，不僅有著高顏值外貌，口才也十分優秀，加上他們很會掌握人情世故，總能很快融入新團體，因此天秤座的交際圈非常廣泛，人際關係也非常好，天生健談是天秤座與生俱來的優勢。

▍4. 雙子座

雙子座天生就是交際高手，口才更是一流，他們能把一件普通的事情說的像科幻故事一樣精彩。雙子座十分尊重他人的見解也很會傾聽，常常神不知鬼不覺的引誘他人說出秘密，面對不同場合，雙子座也會發揮自己隨機應變的能力，總能非常順利解決各種突發狀況。

(中時新聞網)