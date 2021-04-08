生活中與人相處難免會遇到意見不同的時候，有時適當讓步才能夠減少矛盾，更能讓僵局輕鬆很多。搜狐網命理專欄點名，處女座、水瓶座及摩羯座的內心最固執，意見不合就愛一爭高下，不僅聽不進勸告，更連吵架都不願主動道歉。

▍1. 處女座

處女座對於面子很看重，因此在吵架的時候，他們總會拿出高冷的態度應戰，內心固執的處女座不願意主動道歉，縱使不會真的影響雙方的感情，但他們在吵架後也不會先表現友好，需要對方先退一步來緩和關係。

▍2. 水瓶座

水瓶座性格大方隨和，但若是在吵架時被氣到昏頭，水瓶座也會變得十分固執又難溝通，想要水瓶座先低頭很有難度，他們絕對不會主動道歉，需要看到對方的誠意才願意釋出善意求和。

▍3. 摩羯座

摩羯座個性細膩認真，他們在吵架的時候會很注意細節，內心會變得更固執，就連很小的事情都會讓摩羯座的人無限放大。雖然摩羯座不會把吵架當真，自然不會真的傷害到感情，但他們也不願意去主動道歉，需要對方給自己台階才願意放低姿態。

(中時新聞網)