從一個人的外表特徵與氣質，可以大略猜測到性格，但有些人卻會把真實性格藏得很深，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天蠍座及魔羯座表面上對世事不聞不問，讓自己保持著無欲無求的樣子，內心卻擁有強烈的佔有慾和控制慾，極端到讓人無法想像。

▍1. 水瓶座

水瓶座的外在性格看似溫柔好相處，凡事只願意去根據自己內心想法來生活，安穩老實的模樣總讓人以為能輕易走進他們的內心。但事實上，水瓶座並非表面看起來那麼簡單。在水瓶座平凡的外表下，往往都隱藏著一顆有著強烈控制慾的心。

水瓶座深知如何無動於衷的去表現自己的控制慾，甚至會不動聲色把周圍的人全放在掌心中操控，憑藉自己的實力引導他人的行事，而他們只會處在一個安全的地方來觀察大家，讓自己能夠隨時隨地去佔領主導權。

▍2. 天蠍座

天蠍座天生擁有高冷外表及神秘氣質，他們不願意明顯表現出自己的真實性格，但這份神秘感卻讓許多人想探索。天蠍座個性十分強勢，更擁有強烈的控制慾，總是希望能全面掌控即將發生的一切，特別是身邊愛人的人生道路，他們都想插手去管。

這種強勢的做法雖然讓很多人沒辦法接受天蠍座的「愛」，但他們一旦進入天蠍的掌控後，卻會無法輕易脫身，只能一直沉迷在天蠍的魅力當中，甚至自願踏入讓天蠍座掌控。

▍3. 摩羯座

摩羯座的性格表現十分低調，多數人都以為他們對於任何事情都不會具有太多想法，甚至會在生活裡忽略掉摩羯座的存在，但事實上，這也是摩羯座一直想要的，讓他們能夠在被忽略的時間裡去增強自己的實力，最終在沒人察覺的情況下一鳴驚人。

與摩羯座相處久了之後，能漸漸從他們身上察覺到非常強烈的控制慾，正因為他們曾經存在感低下，所以在得到一定的成就之後，他們就會對身邊的人展現出強勢的一面，摩羯座習慣將所有東西全部掌握在自己手中，絕對不會讓別人干涉自己的想法。

(中時新聞網)