有些人天生聰明，但卻因為懶惰且不喜歡動腦，唯有別人監督他們時，才會展現自身的實力，而且能夠迅速調整心態，在工作上做出一番成就，近日《搜狐》分享3個其實很聰明，但卻因為做事太佛系而不願動腦的星座。

1.牡羊座

牡羊座的人性格隨心所欲，儘管他們非常聰明，但卻很沒耐性，尤其在沒有人約束的狀況下，他們完全不懂得自律，做事只有三分鐘熱度，遇到喜歡的事情時，他們就會馬上去做，但待熱情消耗殆盡後，他們很快又會被另外一件事吸引，導致事情常常只做了一半，最終都沒有結果。

牡羊座的人豪放不羈，做事順其自然，不喜歡事前規劃，屬於走一步算一步的類型，看在外人眼裡，他們似乎很笨，但實際上他們特別聰明，腦子動得非常快，遇到事情時總能一眼看出問題，但因沒有毅力，成績總是普普通通，唯有被約束或有人帶領他們時，牡羊座的潛力才會釋放出來，若遇到貴人，他們能迅速在某領域上獲得非凡成就。

2.射手座

射手座的人情商極高，而且性格非常幽默，與他們相處很舒服，人緣相當不錯，但聰明的他們卻因沒有上進心又安於現狀，工作上一直難有一番成就，遇到問題時，當其他人還不知所措時，他們總是能搶先一步解決問題，但卻常將高智商用於投機取巧，假若他們身邊出現管得住他們的人，射手座的人將會做出不錯的成績。

3.金牛座

金牛座的人忠厚老實，凡事都不爭不搶，導致很多屬於他們的東西，都拱手讓人，外表看似憨呆的他們，其實只是個性過於佛系，凡事都抱持順其自然的態度，但若惹到他們或逼迫他們做事時，金牛座的人便會展現實力，對於他人的否定，最後必會被他們用實際行動反駁，成就一番大事業。

(中時新聞網)