有些人的性格我行我素，比較強勢又喜歡做主，更無法接受自己不如人。搜狐網命理專欄點名，處女座、獅子座以及水瓶座的人最愛與人辯論，不僅吵架一定要爭輸贏，更會為了愛面子打死不認錯。

▍1. 處女座

處女座邏輯能力強，他們總能在討論事情的時候，從不同角度據理力爭，一旦場面越緊張嚴肅，他們就會越堅持自己是對的，因為處女座自尊心非常強，就算自知理虧，也不太能接受別人說自己的不是。他們表面上看起來很溫和，其實是把強勢的控制慾隱藏到深處，導致很多人受騙上當。

▍2. 獅子座

獅子座個性強勢又喜歡做主，如果他人的觀點或是能力讓他覺得屈居下風，獅子座就會不服氣，特別容易跟對方計較，想證明自己比對方強，因為獅子座無法接受自己被質疑或反駁，就算他們心裡認同對方的觀點，嘴上也一定要嗆回去，因為無論如何氣勢都不能輸，不能向對手低頭。

▍3. 水瓶座

水瓶座的自我意識強，常會認為只有自己是對的，但水瓶不會像獅子和處女那麼歇斯底里，他們反而什麼都不會說，只會先讓對方發洩，最後才以一句話堵住對方的嘴，讓人啞口無言。水瓶這輩子打算驕傲到底，不太願意服從他人。

(中時新聞網)