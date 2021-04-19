愛情中，越是難追的人越讓人蠢蠢欲動，對於征服慾強的男性來說，古靈精怪的女生才是心裡的紅玫瑰！搜狐網命理專欄點名，雙子、水瓶以及獅子座的女性最有手段，總是能把男人吃得死死。

▍1. 雙子座

雙子女個性聰明又開朗隨和，古靈精怪的性格總能替身邊的人帶來新鮮感，她們深知人際關係很需要經營，加上很擅長觀察他人的想法和愛好，再對症下藥，因此人緣很好，但雙子女並不是很容易就能被抓住的女生，對男人來說，得不到的更令人想要熱烈追求，所以雙子女很容易成為男人心裡的紅玫瑰。

▍2. 水瓶座

水瓶女看似溫和，其實在感情中很有個性，對於愛情更沒有太多的執著，幾乎不會為了一個男人改變自己，即使談了戀愛，也會把生活重心放在自己身上，加上她們非常擅長欲擒故縱，經常愛著愛著就不愛了，甚至開始厭煩，這種無所謂的態度反而有股魅力，讓對方越愛越入迷，因此水瓶女在愛情中很少會吃虧。

▍3. 獅子座

獅子女在愛情中總是佔上風，她們能幹、優秀又有主見，強勢的性格存在於各個方面，加上獅子女很有手段，她們凶悍的一面能夠樹立威嚴，同時也有小女人柔軟的一面，是典型任性傲嬌的貓屬性女子，光靠可愛就能吃定對方。

(中時新聞網)