【全程影音】台鐵連環出包改革等何時？ 交通部長：3年後轉型企業化

行政院今日召開記者會宣布，台鐵未來將針對安全、財務及轉型3大面向做變革。綠委郭國文認為，台鐵員工退休金財務問題是過去式，如何打消，交通部要審慎面對，綠委莊瑞雄說，今天記者會並沒有提到在財政上如何增加收入，台鐵恐怕還要再加油。

台鐵列車繼月初發生上百人死傷的交通事故後，昨日又發生承包廠商未依規定施工，導致施工工人遭列車撞傷的事件。

今日行政院發言人羅秉成、交通部長王國材、台鐵局長杜微召開記者會，宣示未來台鐵將轉型，3年後企業化，但關於財務部分，王國材說，仍會保障偏鄉小站服務及員工退休金保障，會補助共59億元，而對於財務改革，增加收入的方式為何，今日並未說明。

郭國文表示，台鐵員工負責執行安全業務，要顧好交通安全，當然要先讓員工安心，台鐵員工退休金的財務問題是過去式，如何把這些財務問題打消，交通部要審慎面對，財務才能真正改善，企業化的目標要有手段，組織變革要有更好的辦法。

莊瑞雄指出，近來台鐵所爆發的事件都跟交通安全有關，若要提升安全，代表的是要有更多的投資，這也意味著在財政負擔上也會增加，每年開銷要加大。

莊瑞雄說，偏鄉還是要照顧，退休員工也要兼顧，我們不可能去走回頭路，等同是做不到節流，既然如此就要想辦法開源，但現階段也不可能漲票價，所以要想辦法有非本業的收入，這部分交通部還是要想辦法去改善，對於今日的記者會說明，台鐵還要再加油。

(中時 )