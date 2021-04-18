戀愛並不是一件簡單的事，需要雙方相互配合、包容與溝通，如果在相處的過程中發現有些習慣或觀念無法磨合，這段感情很可能就會結束，但有些人卻不願面對現實，寧願假裝自己還愛著對方，也不將分手說出口。近日搜狐命理專欄發文指出，摩羯座、天秤座、雙魚座最容易「變心了還假裝沒事」，繼續和另一半交往。

第三名：摩羯座－理智要求他們必須要有「責任感」

摩羯座是個不擅長表達情緒、不擅長發洩的星座，因此和他們談戀愛很難知道他們現在的心情如何、心裡在想什麼，所以摩羯的另一半基本上不太容易發現他們已經變心，而摩羯本人也會因為理性地認為必須要有「責任感」，而繼續假裝愛著對方。

第二名：天秤座－猶豫不決，無法輕易做出決定

天秤座的人緣非常好，經常招惹到爛桃花，因此他們變心的時候很難被旁人察覺；但天秤座的性格讓他們不僅在生活瑣事上感到糾結，面對感情時也同樣猶豫不決，為了顧及自己的外在形象，他們往往會在變心後繼續假裝和戀人相愛，獨自在內心糾結不已。

第一名：雙魚座－害怕傷害對方而延後揭開真相

雙魚座非常重視自己的情感體驗，因此常常會覺得戀愛中的雙魚有些矯情，不過這對熱戀中的情侶來說並不算壞事，反而能讓這段感情充滿浪漫情懷；但雙魚座感情豐富的特點，也讓他們很容易就陷入另一段戀情中，然而變心的雙魚很害怕因此傷害另一半，所以就會假裝自己還很愛對方，讓分手能有個緩衝期。

(中時新聞網)