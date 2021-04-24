《她們創業的那些鳥事》下周將完結篇，25日播出的劇情裡，陳意涵的男友柯有倫離開6年，期間無消無息竟突然現身，驚動所有人。

劇中，他當年丟一句話要最靠譜的學弟邱澤幫忙照顧陳意涵，邱澤在得知他回來的背後原因，難掩怒火出手修理柯有倫，替學姊陳意涵出氣。柯有倫談到和邱澤拍攝的打戲，他們在草地上翻滾、扭打，前後打了6次，也算是難忘回憶。

邱澤（右）劇中得知柯有倫回來的實情無法諒解。

柯有倫劇中消失6年，突然回到女友陳意涵身邊並求婚。

柯有倫飾演陳意涵的大學男友，愛冒險的他選擇到國外流浪而拋下女友，直到得知父親罹癌，消失6年後終於回來、並突然出現在女友面前求婚，但這一切只為了能夠為父親沖喜。柯有倫談到角色，他說共同點都是愛好自由，「但我不像他那麼大膽，我比較想在家陪老婆，不會自己跑去流浪」。

本周劇情裡有段邱澤不捨陳意涵獨自療情傷，除了陪伴還講冷笑話逗對方開心。工作人員透露，冷笑話內容是邱澤想的，說的是3個外國人一起上外太空的笑話，一講完果然把陳意涵逗得哈哈大笑，戲裡也完整呈現兩人這段自然互動的情誼。

陳意涵感謝最靠譜的學弟邱澤陪伴，告白「我差點愛上你」。（八大提供）

劇中曾被陳意涵視為「工具人」的全世界最靠譜學弟邱澤，看到他為自己所做的一切，終於換來陳意涵感性告白說：「鄭義男（邱澤角色）我今天差點愛上你！」沒想到邱澤卻喃喃自語苦笑：「為什麼是差一點…。」

藍心湄劇中酒後吐真言，向女兒陳意涵抱怨，沒人想跟她談心。

另外，藍心湄劇中喝醉大爆走，對著女兒陳意涵大吐苦水：「每天都在談case、談工作人員、談演員、談時段、談錢，就是沒有人跟我談心。」

私下藍心湄對這角色表示多少能體會，「那一種的孤單、吃的苦、還有不認輸那樣的個性，多少跟我有一點接近。」但藍心湄覺得孤獨沒有不好，也沒有什麼要去同情，「我反而很享受孤獨的感覺，想要去哪裡就去哪裡，是自由的靈魂」。

(中時 )